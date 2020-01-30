Врачи не нашли коронавирус у туристов, из-за которых заблокировали лайнер

Двое китайских туристов с итальянского круизного лайнера Costa Smeralda были проверены на коронавирус. Результаты не показали наличие в их организме инфекции. Речь идет о 54-летней женщине из Макао и ее спутнике, сообщает ANSA.

Туристы и члены экипажа круизного лайнера вряд ли покинут его пределы до утра пятницы, 31 января. Разрешение сойти на берег будет выдано не раньше утра.

Карантин на лайнере будет до тех пор, пока не поступят официальные окончательные результаты, сообщает "Интерфакс".

Китайская пара, из-за которой и начался переполох на судне, изолирована от туристов. Она находится в медицинском блоке лайнера.

Итальянская круизная компания Costa Crociere, которой принадлежит судно, отложила его отплытие по назначенному маршруту. В случае отбытия в пятницу будет пропущена остановка в Ла Специи, сообщает ТАСС.

К слову, один из лайнеров данной компании (Costa Concordia) известен крушением у берегов острова Джильо в 2012 году. В Costa Crociere пока не называют сумму ущерба от нынешних обстоятельств. Изоляция на борту вызывает ряд проблем. Согласно действующим правилам, пассажирам запрещено курить на лайнере, пока он находится в порту.

Всего на борту судна находятся около шести тысяч человек, в их числе 67 россиян.

Источник: Вести

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