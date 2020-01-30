Хоккеисты «Локомотива» забросили пять безответных шайб в ворота «Торпедо»

Ярославский "Локомотив" на льду домашней арены разгромил нижегородское "Торпедо" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для железнодорожников эта победа стала третьей кряду.
У победителей встречи дубль оформил Александр Полунин (13-я, 20-я минуты) и по разу отличились Никита Черепанов (4), Антон Ландер (14) и Владимир Ткачев (25). Стоит отметить, что Полунин, помимо двух шайб, записал на свой счет результативную передачу.
"Локомотив" с 62 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Торпедо", потерпевшее поражение в четвертой игре подряд, в ней же расположилось на восьмой строчке, имея в активе 56 очков.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ярославцы в субботу, 1 февраля, примут финский "Йокерит", а нижегрродцы в тот же день дома сыграют против череповецкой "Северстали".
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