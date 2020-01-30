Баканов ведет кампанию против Авакова, Богдан хочет снять Разумкова. Главное из Telegram-каналов

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Баканов против Авакова

Источник “Резидента” в Офисе президента заявил, что председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов ведет кампанию против министра внутренних дел Арсена Авакова.

“Мы сейчас наблюдаем противостояние силовых ведомств внутри власти, которое может вылиться в целый ряд громких отставок. Баканов оказался не таким глупым, как многие считали, и медленно собирал компромат на топ-чиновников. Теперь он вступил в игру на стороне [помощника президента] Андрея Ермака”, – утверждает неназванный источник в ОП.

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Новый подозреваемый в деле завода “Краян”

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что в деле о покупке одесского завода “Краян” сообщили о подозрении экс-нардепу Александру Дубовому, соратнику бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

“Дубовой и Турчинов являются не только политическими соратниками, но и прихожанами одной баптистской церкви. Дубового обвиняли в рейдерском захвате “Храма мира”, который расположен в Киеве на Печерске”, – написал Лещенко.

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Александр Дубовой был народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко (2007–2012) и ВО “Батьківщина” (2012–2014).

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Сейчас в деле 12 подозреваемых, в том числе – нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов. 25 января пресс-служба НАБУ объявила о подозрении четверым подозреваемым, однако их имена бюро не назвало; был ли среди этих четверых Дубовой, неизвестно.

Новая порция “пленок Гончарука”

Источник Telegram-канала “Резидент” утверждает, что перед тем, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступит в Верховной Раде с промежуточным отчетом о деятельности правительства, “могут всплыть очередные записи прослушки”.

“Премьер-министр очень боится этого. Очередного имиджевого удара он может не выдержать”, – утверждает анонимный собеседник.

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Промежуточный отчет о деятельности правительства Гончарук должен подготовить до 4 февраля. Точная дата выступления премьера в парламенте пока не назначена.

Офис президента готовит отставку Разумкова

Также “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе Зеленского утверждает, что Дмитрий Разумков может лишиться должности председателя Верховной Рады из-за “саботажа инициатив ОП”.

“Глава Офиса [Андрей Богдан] недоволен работой депутатов от “Слуги народа” и парламента в целом. Владимиру Зеленскому на одном из совещаний Богдан сказал: “Складывается ощущение, что у нас не монобольшинство, а отдельные группы влияния со спикером, который обдумывает свой политический проект, а не является представителем “Слуги народа”, – сказал источник.

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В соответствии с регламентом Верховной Рады, после избрания на должность спикера Разумков перестал быть представителем фракции “Слуги народа”.

Гончарук отчитался о снижении цен на топливо

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в результате “борьбы с незаконными АЗС и коммуникаций с участниками рынка за два месяца цена на дизельное топливо и бензин снизилась в среднем на 2 грн”.

“Что это дает людям? Ежедневные расходы украинцев уменьшились на 16,5 млн грн или на 511 млн грн в месяц. Более того, за два месяца официальные продажи горючего увеличились на 6%, а это значит, что увеличилось и количество налогов, уплачиваемых в бюджет”, – добавил он.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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