Психолог Инна Тлиашинова прокомментировала отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна: «Она еще ребенок»

Психолог прокомментировала отношения между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. По словам Инны Тлиашиновой, у певицы есть преграды на пути к женскому счастью.

Ранее знаменитость говорила, что в детстве мать ее сильно контролировала. Как сказала психолог, в данной ситуации происходящее грозит психологической нестабильностью личности в зрелом возрасте. Эксперт уверена, что это касается Бузовой, которая в глубине души все еще остается ребенком, требующим внимания. Также Инна Тлиашинова добавила, что полноценно взрослому представителю сильного пола трудно обеспечить постоянную заботу и внимание, а Давид Манукян, как отметила специалист, является таким же ребенком. В связи с этим блогер оказался хорошим вариантом для артистки.

Психолог заявила, что с ребенком нельзя построить взрослые отношения. Доктор также добавила, что в таком союзе, как между Ольгой Бузовой и ее возлюбленным, после окончания романтики начнут возникать скандалы и ссоры, а также недоверие и ревность.

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