Минюст предложил ввести штрафы за «вредные фильмы» в интернете

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст предлагает наказывать крупными штрафами за создание в интернете видеофильмов, вредно влияющих на здоровье людей или воздействующих на их подсознание.
Законопроект предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей тех, кто публично призывает либо оправдывает терроризм и экстремизм, передает «Интерфакс».
Кроме того, статья 33.5 нового Кодекса, проект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает санкции за «Злоупотребление свободой массовой информации», согласно которой изготовление и распространение видеопрограмм, фильмов, «воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения… , на юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения».
Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с применением СМИ и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе интернета), влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей, гласит в проекте та же статья 33.5 КоАП.
В проекте отмечается, что распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности будет караться штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Также, согласно этой статье, использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань, будет наказываться штрафом на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 тыс. до 200 тыс. рублей.
Напомним также, накануне в Калуге после вмешательства прокуратуры отменили концерт группы Distemper.
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