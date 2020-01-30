Зарплата Медведева в Совбезе составит 618 тысяч рублей

Зарплата Дмитрия Медведева на должности заместителя председателя Совета безопасности России будет составлять 618 713 рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий указ Путина.

Указ вступил в силу с 16 января.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это предложением Владимира Путина внести изменения в Конституцию, которое он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

Сразу после этого Путин предложил Медведеву занять должность заместителя председателя Совбеза, которую он пообещал специально учредить. Планируется, что на своей новой должности Медведев будет заниматься обороноспособностью страны.

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