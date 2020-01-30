В Административный кодекс внесут статью о воздействии на подсознание

Создание в интернете фильмов, негативно влияющих на здоровье людей или воздействующих на их подсознание, а также публичное осквернение символов воинской славы России будет наказываться крупными штрафами со следующего года. Как передает «Интерфакс», такие нормы содержит подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

Статья 33.5 нового Кодекса предусматривает санкции за «Злоупотребление свободой массовой информации», согласно которой изготовление и распространение видеопрограмм, фильмов, «воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 2500 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, на юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения».

Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с применением СМИ и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе интернета), влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей, гласит та же статья 33.5 КоАП.

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