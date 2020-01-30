Эксперты: к новому договору об СНВ необходимо привлечь Китай

Один из ключевых договоров между США и Россией – О стратегических наступательных вооружениях, который предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, истекает в 2021. Без его продления, отмечают эксперт, между Вашингтоном и Москвой может начаться новая гонка вооружений. Вместе с тем, в столицах есть понимание о необходимости продления соглашения. Единственное, что требуется – подписи президента Трампа и президента Путина.

Согласно условиям договора СНВ-3 стратегические арсеналы США и России включают не более одной тысячи пятисот пятидесяти развернутых ядерных боеголовок и 700 развернутых систем доставки.

Кори Шек, директор по исследованиям внешней и оборонной политики из Американского института предпринимательства отмечает, что СНВ-3 сыграл важную роль в снижении уровня ядерного противостояния между Вашингтоном и Москвой, и что его необходимо продлить.

«Положительным моментом является то, что Россия соблюдает договор, и мы тоже должны придерживаться его, поскольку в наших интересах сохранить ограничения на российские стратегические ядерные силы. Еще одна принчина, по которой я одобряю договор, заключается в том, что существуют положения о проверке на местах, которых у нас нет в других сферах. Это дает нам понимание, что происходит в российских стратегических войсках. Продление срока действия договора также позитивно отразится на нашей репутации среди союзников. Нам будет проще вести в рамках НАТО переговоры о необходимости модернизации ядерных сил альянса», – отметила она.

Александр Вершбоу – бывший посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО считает, что продление СНВ-3 укрепит международную безопасность и консенсус среди членов альянса.

«Нежелание США продлевать договор может усилить антиядерные настроения среди наших союзников в Европе, что поставит под угрозу консенсус среди стран-членов НАТО. Тот же риск, относится и к решениям, которые Вашингтон будет предлагать для противодействия нарушению Россией договора РСМД. Решения должны основываться на консультациях в рамках НАТО и соглашениях со странами, где такие системы будут размещаться. Союзники будут более неохотно следовать рекомендациям США, особенно если они связаны с дополнительным ядерным потенциалом, нацеленным на Россию. Они также будут более чувствительны к переориентации противоракетной обороны НАТО с Ирана на Россию», – заявил Александр Вершбоу.

Эксперты отмечают, что продление СНВ-3 на пять лет позволит подготовить новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в который будет необходимо включить и Китай. Так считает и Мадлен Кридон, бывшая первый заместитель администратора Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США.

«Ни один договор не является панацеей от всех угроз, и СНВ-3 не является исключением. СНВ-3 не был и не должен был быть решением всех проблем. Например, он не охватывает Китай, не охватывает другие страны и не охватывает нестратегическое ядерное оружие. Эти упущения не делают его плохим договором. Мой совет этой администрации – начать вести переговоры с Китаем по этому вопросу, попытаться его заинтересовать, потому что сейчас у них такого интереса нет», – рассказала она.

В Государственном департаменте отмечают, что США пока не приняли окончательного решения о продлении договора, который соблюдается двумя сторонами. Вашингтон хотел бы видеть Пекин за столом переговором по данном вопросу. Об этом Русской службе «Голоса Америки» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Ванесса Эккер.

«Главный интерес США заключается в том, чтобы в этом договоре были включены цели и ряд вызовов связанные не только с Россией, но также и с Китаем. В январе была встреча между российской стороной и американской в Вене. Там обсуждались вопросы о стратегической стабильности. Также был обсужден вопрос будущего контроля над вооружениями и будущее эволюции формата двухстороннего диалога. Мы неоднократно обсуждали с китайской стороной и приглашали их участвовать в переговорах контроля над вооружениями. Очень важно, чтобы все страны, обладающие ядерным оружием, участвовали в диалоге, посвященному контролю над ним», – подчеркнула Ванесса Эккер.

В начале этого года Кристофер Форд – помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия — подчеркнул, что президент Трамп заинтересован в расширении числа участников Договора СНВ-3 путем подключения к переговорному процессу Китая.

Александр Яневский Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной. [email protected] Нравится Буду следить Подписка

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