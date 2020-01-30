В США зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

В США зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

30.01.2020, 21:52, Новости дня

В США зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом путем передачи от человека к человеку. Это произошло в штате Иллинойс, сообщили Центры США по контролю и предупреждения заболеваний.

Таким образом общее количество пациентов, инфицированных вирусов и находящихся на территории США, выросло до шести. Коронавирус был подтвержден у мужа женщины, которая ранее ездила в Китай и была сама поражена вирусом.

В четверг американский рынок отреагировал падением акций в связи с распространением коронавируса, который серьезно затронул Китай и может распространиться на другие страны. Подобная реакция на новый вирус зарегистрирована и на других финансовых рынках.

«Мы все еще находимся в фазе страха. Не хватает информации, чтобы понять, насколько опасным будет этот вирус», – цитирует агентство Reuters Эда Кеона, главного инвестиционного стратега компании QMA в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

В этом же ключе высказался в четверг и МВФ, отмечая, что пока рано оценивать глобальный экономический ущерб от вспышки вируса.

В свою очередь экономический советник президента Трампа Ларри Кадлоу заявил, что правительство США оставляет на усмотрение американских авиакомпаний сохранение коммерческих пассажирских рейсов в Китай.

30 января Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует провести заседание, чтобы решить – объявлять ли глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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