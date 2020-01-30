Мнение: Нерасторопный ЕСПЧ

Моя жалоба в ЕСПЧ на приговор Кировского районного суда Казани от 26 ноября 2009 года по откровенно сфабрикованному уголовному делу по ст.282 УК, похоже, будет рассмотрена еще не скоро. Несмотря на то, что жалоба была подана еще в июле 2010 года, а скоммуницирована в марте 2017-го.

Дело в том, что в ЕСПЧ сейчас 15 050 жалоб от россиян. При этом с 2017 года количество российских дел в ЕСПЧ увеличилось вдвое — с семи тысяч до 15 050. Резкий рост российских дел связан с массовой подачей жалоб на условия содержания под стражей и на задержания на митингах и пикетах. А такие жалобы, как правило, рассматриваются в приоритетном порядке.

В 2019 году по жалобам россиян ЕСПЧ вынес 198 решений. Если дела и дальше будут рассматриваться такими же темпами, чтобы рассмотреть все жалобы из России, которые сейчас накопились в ЕСПЧ, потребуется не менее 75 лет…

Отсюда и пессимизм, что моя жалоба, видимо, будет рассмотрена еще не скоро….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: Моя жалоба в ЕСПЧ на приговор Кировского районного суда Казани от 26 ноября 2009 года по откровенно сфабрикованному уголовному делу по ст.282 УК, похоже, будет рассмотрена еще не скоро. Несмотря на то, что жалоба была подана еще в июле 2010 года, а скоммуницирована в марте 2017-го. Дело в том, что в ЕСПЧ сейчас 15 050 […]