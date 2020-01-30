Вернувшийся во Внуково рейс благополучно приземлился

Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени. Источник: Вести
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-прокурора из Владикавказа задержали по подозрению в убийстве следователя / 15 декабря
- Гаджеты: Коммерческий электрический самолет завершил первый тестовый полет / 16 декабря
- Адвокаты Иссахар обсудят с ней подачу прошения о помиловании / 24 января
- Пушков указал на последствия убийства Сулеймани для США / 4 января
- Жители Майами ощутили толчки от мощного землетрясения, произошедшего в Карибском море / 29 января
- В Петербурге госпитализировали первого россиянина с подозрением на китайский вирус / 22 января
- Исследователи нашли пропавший около 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль / 30 января
- Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей девочки в Уфе / 25 декабря