Вернувшийся во Внуково рейс благополучно приземлился

Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени.

Источник: Вести

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Последнее: Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени. Источник: Вести