КПП между Россией и Китаем закрыли до весны

Три контрольно-пропускных пункта, которые находятся на территории Амурской области и связывают Россию с Китаем, будут временно закрыты до первого марта. Об этом заявил корреспондент ВГТРК Елена Ерофеева в прямом эфире программы "60 минут".

По словам журналиста, ситуация в Благовещенске стабильная, "без паники". Для китайских студентов, которые обучаются в российских вузах, продлили каникулы до начала весны.

Она отметила, что между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ всегда "были, остаются и будут тесные связи: культурные, экономические и социальные".

"Фермеры из РФ обеспокоены нынешней ситуацией, потому что раньше они могли свободно экспортировать в Китай, например, сою. Теперь с этим возникнут проблемы. Но они надеются, что данная эпидемия в скором времени будет разрешена, а торговые связи восстановлены", — добавила Ерофеева.

По ее словам, город полностью "вооружился" к приходу коронавируса. В инфекционной больнице развернуто 280 коек на случай появления людей, зараженных новым опасным вирусом.

"Есть специальные боксы, к которым подходы только с улицы, в стерильных условиях и костюмах биологической защиты. Предпринято все, чтобы вирус на территорию Российской Федерации не попал", — подчеркнула она.

Также корреспондент добавила, что в городских школах никакой паники нет. "В некоторых классах введен "масочный" режим по желанию родителей. Дети на уроках сидят в масках".

В Китае число заразившихся новым коронавирусом пневмонии превысило 8100 тысяч человек. В 171 случаях заболевание окончилось смертельным исходом. В РФ коронавирус не обнаружен.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени. Источник: Вести