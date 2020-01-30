КПП между Россией и Китаем закрыли до весны

Три контрольно-пропускных пункта, которые находятся на территории Амурской области и связывают Россию с Китаем, будут временно закрыты до первого марта. Об этом заявил корреспондент ВГТРК Елена Ерофеева в прямом эфире программы "60 минут".
По словам журналиста, ситуация в Благовещенске стабильная, "без паники". Для китайских студентов, которые обучаются в российских вузах, продлили каникулы до начала весны.
Она отметила, что между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ всегда "были, остаются и будут тесные связи: культурные, экономические и социальные".
"Фермеры из РФ обеспокоены нынешней ситуацией, потому что раньше они могли свободно экспортировать в Китай, например, сою. Теперь с этим возникнут проблемы. Но они надеются, что данная эпидемия в скором времени будет разрешена, а торговые связи восстановлены", — добавила Ерофеева.
По ее словам, город полностью "вооружился" к приходу коронавируса. В инфекционной больнице развернуто 280 коек на случай появления людей, зараженных новым опасным вирусом.
"Есть специальные боксы, к которым подходы только с улицы, в стерильных условиях и костюмах биологической защиты. Предпринято все, чтобы вирус на территорию Российской Федерации не попал", — подчеркнула она.
Также корреспондент добавила, что в городских школах никакой паники нет. "В некоторых классах введен "масочный" режим по желанию родителей. Дети на уроках сидят в масках".
В Китае число заразившихся новым коронавирусом пневмонии превысило 8100 тысяч человек. В 171 случаях заболевание окончилось смертельным исходом. В РФ коронавирус не обнаружен.
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