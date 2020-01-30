Индийская полиция начала операцию по спасению 20 взятых в заложники детей

Мужчина в индийском штате Уттар-Прадеш взял в своем доме в заложники около 20 детей, полиция проводит операцию по их спасению, сообщила газета Hindustan Times.
В заложники детей взял житель Фаррухабад по имени Суреш Батам, который ранее обвинялся в убийстве. Он пригласил детей на день рождения своей дочери и захватил их в заложники, передает РИА «Новости».
«Мы попросили генерального инспектора полиции Канпура прибыть на место. Мы также вызвали отряд коммандос на место, чтобы контролировать ситуацию. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет – спасти детей», – сообщил гендиректор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх.
Местные жители утверждают, что в доме могут находиться от 20 до 25 детей, а также годовалая дочь преступника и его жена.
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Последнее: Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени. Источник: Вести
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