Трамп выступит перед мичиганскими автопроизводителями

Президент США Дональд Трамп совершает в четверг поездку в Мичиган – один из «колеблющихся» штатов, где ни демократы, ни республиканцы не обладают устойчивым преимуществом.
В программе поездки – посещение расположенного в городе Уоррен предприятия по производству автомобилей компании Dana Incorporated. Запланировано выступление президента, посвященное подписанному им накануне торговому соглашению с Канадой и Мексикой и его значению для американских автопроизводителей.
Выступая в среду в Белом доме, президент назвал соглашение «важной победой» на благо американских автопроизводителей.
Ранее сообщалось, что, как ожидается, вечером во вторник, 4 февраля, после президентского доклада Конгрессу о положении дел в стране, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер будет одним из содокладчиков, которые представят ответ демократов на доклад президента.
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Русская служба «Голоса Америки»
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Последнее: Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени. Источник: Вести
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