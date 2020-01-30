Трамп выступит перед мичиганскими автопроизводителями

Президент США Дональд Трамп совершает в четверг поездку в Мичиган – один из «колеблющихся» штатов, где ни демократы, ни республиканцы не обладают устойчивым преимуществом.

В программе поездки – посещение расположенного в городе Уоррен предприятия по производству автомобилей компании Dana Incorporated. Запланировано выступление президента, посвященное подписанному им накануне торговому соглашению с Канадой и Мексикой и его значению для американских автопроизводителей.

Выступая в среду в Белом доме, президент назвал соглашение «важной победой» на благо американских автопроизводителей.

Ранее сообщалось, что, как ожидается, вечером во вторник, 4 февраля, после президентского доклада Конгрессу о положении дел в стране, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер будет одним из содокладчиков, которые представят ответ демократов на доклад президента.

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