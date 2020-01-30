ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

30.01.2020, 21:30, Новости дня

В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на площадке "Арены Мытищи" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 78:69 (23:19, 17:13, 19:6, 19:31).

У победителей встречи самыми результативными стали Майк Джеймс (21 очко), Йоханнес Фойгтманн (15 + 14 подборов), Кайл Хайнс (13) и Ховард Сант-Роос (12), а у химчан больше всех набрали Алексей Швед и Янис Тимма – 25 и 12 очков соответственно.

ЦСКА одержал пятую победу кряду, 16-ю в Евролиге и занимает второе место в турнирной таблице, а "Химки", потерпевшие 13-е поражение в турнире, расположились на 11-й строчке.

В следующем матче Евролиги армейцы во вторник, 4 февраля, примут турецкую команду "Анадолу Эфес", а подопечные Римаса Куртинайтиса на следующий день на выезде сыграют с израильским "Маккаби Тель-Авив".

Источник: Вести



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