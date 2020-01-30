Полквартиры без туалета и другие нелепые подарки ветеранам от чиновников

В Крыму чиновницы в норковых шубах подарили ветеранам по батону хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.

Позже Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал лишить должностей председателя горсовета Керчи и депутатов после поздравления ветеранов хлебом.

«Вручение хлеба в качестве подарков жителям Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, является издевательством», — сказал Аксенов.

The Insider вспомнил скандалы, связанные с подарками чиновников ветеранам.

Мука и поздравление на бумажке

В 2018 года жительница Новосибирской области пожаловалась губернатору на подарки фронтовикам. Ко Дню Победы ее отцу-ветерану подарили мешок муки и распечатанное на принтере поздравление.

«Подарок от наших чиновников — даже стыдно отцу показать. Не открытка, а обыкновенная бумага и распечатанное поздравление на принтере. Ни имени, ни отчества, просто: Поздравляем, администрация, подпись — Шведов, это наш городской глава, и ниже — директор элеватора, от него нам мешок муки дали, 10 кило», — рассказала женщина.

Продукты эконом-класса

Это уже не первый случай в Новосибирской области, связанный с подарками ветеранам. В 2016 году ко Дню Победы пенсионерке из Чулыма Лидии Дмитриевне Москвиной привезли набор продуктов эконом-класса. Из-за этого в интернете разгорелся целый скандал.

«Дали пакет и цветочки. Если б я посмотрела, что в пакете, я никогда бы не взяла. Когда увидела, мне просто обидно стало. Я всю войну прошла — маленько до Берлина не дошли», — рассказывала женщина.

Она объяснила, что ее расстроила не фактическая стоимость продуктов, а именно слово «эконом» на продуктах и сам непраздничный набор.

Полквартиры без туалета

В 2017 году десять ветеранов из Севастополя получили в подарок на 9 мая от властей пять однокомнатных квартир. По половине квартиры на ветерана. Каждую разделили перегородкой. В итоге одному ветерану достается половина комнаты и кухня, а второму – прихожая и санузел.

В квартире нет отопления, вместо него стоит обогреватель. «В нашей половине нет газа, и провести его невозможно, так как газовые трубы находятся в части квартиры второго ветерана. То есть, ветеранам войны дали „однушки“, распиленные пополам, в которых нет никаких условий. Кадастровую стоимость обозначили в 2,8 млн рублей, хотя в реалиях каждая половина может стоить не более чем 1,2 млн рублей», – рассказала родственница одного из ветеранов.

До получения документов на квартиры ветераны молчали и не жаловались, потому что боялись, что им даже эти половины квартиры не дадут. Ключи от жилья вручал лично мэр Севастополя Дмитрий Овсянников.

Просроченный майонез

В 2017 года в Свердловской области пенсионерке в честь 9 мая вручили 16 пачек сырного майонеза «Мечта хозяйки», а также 9 соусов. На упаковках майонеза была указана дата производства — 28 ноября 2016 года.



Такой продукт можно употреблять без опасности для здоровья только в случае, если он хранился не более 150 суток при температуре от 8 до 24 градусов. То есть срок годности майонеза истек еще в апреле, за месяц до вручения подарков.



Извинились и забрали подарки обратно

Два ветерана, 90-летняя Елизавета Андреевна Новосельцева и 96-летняя Лидия Ивановна Новосельцева, живут в поселке Разумном в соседних подъездах. В декабре 2018 года первая из них отмечала свой юбилей. Чиновники и представители «Совета ветеранов» пошли к ней с букетом цветов и подарками, однако ошиблись подъездом и попали в квартиру не Елизаветы Андреевны, а Лидии Ивановны.

Свою ошибку чиновники поняли уже после того, как вручили подарки. Извинившись, они забрали принесенную ей подушку и конфеты назад и ушли, оставив лишь букет цветов.

Водка с георгиевской ленточкой

В 2016 году ветераны и труженики тыла из Ленинска-Кузнецкого в качестве подарка на День Победы получили по бутылке водки с георгиевской ленточкой.

«Как вам не стыдно принести нашим ветеранам такие подарки, которые состояли из трех открыток, бутылки водки и коробки конфет. Неужели они вот таких подарков достойны? Их осталось у нас единицы. Те ветераны, которые живут на таблетках, они что, по-вашему, за бутылку раньше воевали? Реальный позор вам, слов нет!» — написал один из жителей города на одном из местных интернет-порталов, приложив фотографии.

Это был подарок был от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, главы округа Вячеслава Телегина и депутата Госдумы Павла Федяева.

Украли деньги на подарки ветеранам

В 2018 году сотрудники красноярского управления ФСБ и Следственного комитета обнаружили в домах чиновников регионального министерства социальной политики технику, которая была предназначена для подарков ветеранам Великой Отечественной войны.

По версии следствия, чиновники раздробили контракт на закупку подарков — бытовой техники — на более мелкие, чтобы без конкурса отдать их компании, которой руководили родственники одной из подозреваемых. Размер ущерба оценивается в 2,1 млн рублей.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

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Последнее: В Крыму чиновницы в норковых шубах подарили ветеранам по батону хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Позже Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал лишить должностей председателя горсовета Керчи и депутатов после поздравления ветеранов хлебом. «Вручение хлеба в качестве подарков жителям Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, является издевательством», — сказал Аксенов. The Insider вспомнил скандалы, связанные […]