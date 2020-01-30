«Открытые медиа»: Жена Костина владеет квартирой стоимостью от 1,13 до 1,42 млрд рублей

Наталия Гордеева, полная тезка жены главы ВТБ Андрея Костина владеет квартирой площадью 500,7 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Гранатный палас» в Москве, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на государственный реестр недвижимости.

«Гранатный палас» — девятиэтажный клубный дом на 17 квартир около с Патриаршими прудами. В доме есть бассейн, хамам, тренажерный зал, специальное помещение для хранения шуб и сигарная комната.

Квартира Наталии Гордеевой занимает весь седьмой этаж здания. Кадастровая стоимость помещения — 209 млн рублей. рыночная — от 1,13 до 1,42 млрд рублей.

Гордеева значится владелицей квартиры с 2013 года, но в 2016 году она переоформила помещение в собственность по итогам «раздела части общего имущества». Такой раздел чаще всего проводится при расторжении брака, однако официальной информации о разводе Костина с Гордеевой не появлялось, отмечает издание.

Наталия Гордеева занимается бизнесом. Ей принадлежит доля в ООО «Издательство «Искусство ХХI век». Компания издает книги и альбомы по искусству «небольшими тиражами» и работает по упрощенной системе налогообложения. В 2018 году выручка «Издательство «Искусство ХХI век» составила 20,6 млн рублей. Чистая прибыль компании — 6,7 млн рублей. Это меньше процента от стоимости квартиры в Гранатном переулке.

В декабре 2019 года ФБК нашел схему, по которой с баланса ВТБ украли несколько частных самолетов и перевели их на офшор в Белизе. И теперь один из этих самолетов, в частности, использует Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, премьер-министра и лидера партии Единая Россия. На других, как выяснилось позже, летают другие чиновники, а также Патриарх Кирилл.

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