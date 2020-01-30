Актриса Наталья Лапина заявила о близких отношениях с Николаем Караченцовым

Актриса Наталья Лапина заявила о близких отношениях с Николаем Караченцовым

30.01.2020, 21:21, Разное

Наталья Лапина заявила о близких отношениях с Николаем Караченцовым. В эфире шоу «На самом деле» 56-летняя актриса не только пояснила свою версию связи, но и готова была доказать правдивость слов на полиграфе.
Талантливый актер умер летом 2018 года после многих лет физических страданий в результате автомобильной аварии. До последней минуты рядом с ним находилась Людмила Поргина, на плечи которой легла вся тяжесть ухода и лечения тяжелобольного мужа. Стоит добавить и те душевные переживания, которые испытывают родные, видя, как близкий для них человек превращается в беспомощного инвалида. Однако вдове кумира миллионов нет покоя и сегодня, после его смерти. Буквально сразу же раздались голоса тех, кто якобы состоял в любовных отношениях с известным артистом. Антипиар, которым увлеклись «дамы», в глазах простого зрителя выглядит бессмысленно и бесстыдно, а как воспринимается он взрослыми детьми и внуками «обольстительниц» сложно даже представить.

Наталья Лапина в свое оправдание пыталась сослаться на искаженную прессой, по её словам, информацию и желание рассказать правду. Обвиняла она и вдову Караченцова во властности, отсутствии интеллектуальности, в создании невыносимых условий для актера. Людмила Поргина отвергла все ее обвинения, назвав «легкодоступной женщиной». Ранее Лапина прозвучала в СМИ героиней аналогичной ситуации, только имя также умершего к тому времени знаменитого актера было Александр Абдулов. В этот раз «совсем правдивая история» была разрушена экспертом шоу Романом Устюжаниным, а завершающим аккордом прозвучал ответ полиграфа — «Ложь».



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Последнее: Наталья Лапина заявила о близких отношениях с Николаем Караченцовым. В эфире шоу «На самом деле» 56-летняя актриса не только пояснила свою версию связи, но и готова была доказать правдивость слов на полиграфе. Талантливый актер умер летом 2018 года после многих лет физических страданий в результате автомобильной аварии. До последней минуты рядом с ним находилась Людмила […]

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