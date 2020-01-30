Мария Куликова рассказала о срочной операции сына Вани

Популярная российская актриса Мария Куликова, звезда телевизионного сериала «Склифосовский», пояснила о срочной операции сына Вани. Мальчик мучился два года, отметила артистка, тогда как ему нужно было лишь удалить аденоиды.

Знаменитость пояснила журналистам, что из-за проблем с прохождением воздуха через носоглотку мальчик практически еле дышал. В ходе интервью в СМИ Куликова отметила, что её наследник растёт здоровым и активным подростком. Он испытывал себя в различных видах спорта. Когда Иван захотел заниматься теннисом, то в ходе медицинской проверки состояния его здоровья врачи определили, что её у сына серьёзные проблемы. Речь шла о затруднениях с поглощением воздуха, так как после тренировок мальчику было тяжело дышать, хотя Иван никогда не жаловался на своё самочувствие.

Мария Куликова отметила, что до этого сын часто болел простудами. В итоге выяснилось, что ему нужно было всего лишь удалить увеличенную носоглоточную миндалину. Мучения Ивана продолжались два года, после чего ему сделали операцию и он «задышал совсем по-другому».

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