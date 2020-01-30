Личное: Сытые женщины в шубах

Сытые женщины в шубах — чиновницы из Керчи — поздравили живущих там блокадников с Днём полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками.
Давайте я вам расскажу и покажу, как это было.
Фото: горсовет-керчь.рф
Представьте ситуацию: вы — глубоко пожилой человек. Наверняка — не очень здоровый, точнее — совсем нездоровый.
И тут к вам в дом напрашивается отара энергичных бабищ из городской администрации, которым надо отчитаться о том, что они вас поздравили.
Фото: горсовет-керчь.рф
Сытые женщины в шубах впихивают вас в кадр, туда же — букетище и собственно, свои телеса. Вас просят взять в руку медаль и повернуть её «лицом» к камере.
Фото: горсовет-керчь.рф
Наскок энергичных чиновниц вас парализовал. Вам — вообще не до цветов, завёрнутых почему-то в бумагу с немецким текстом.
Ведут себя неуместно они, но в силу воспитания — стыдно почему-то вам.
Фото: горсовет-керчь.рф
Вы еле стоите в прямом смысле этого слова. Возможно, вы даже ощущаете себя восковой фигурой из музея Мадам Тюссо, пока дорогие гостьи впихивают свои туши в ваше личное пространство, улыбаясь натужно-мечтательными улыбками «вконтактниц».
Фото: горсовет-керчь.рф
Вы и стоять-то, наверное, не можете, поэтому бабищи усаживают вас в кресло и фотографируют на вашем фоне свои пряники и принесённую вам медаль.
Фото: горсовет-керчь.рф
Вам вручают пластиковый пакет.
Фото: горсовет-керчь.рф
В этом пакете лежит булка, которая, по задумке сытых женщин в шубах, должна символизировать пережитую вами блокаду.
Фото: горсовет-керчь.рф
Булка. Букет. Медаль.
Нет, путёвками в санаторий вас не наградили и премию вам тоже не выписали. Вам подарили «тёплое общение» и «символический хлеб».
Вот что сказала одна из чиновниц:
Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом.
Ну да, ну да. Этот «трепет» так и бросается в глаза, не так ли?
Что думаете?
Источник: Лена Миро
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Последнее: Сытые женщины в шубах — чиновницы из Керчи — поздравили живущих там блокадников с Днём полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками. Давайте я вам расскажу и покажу, как это было. Фото: горсовет-керчь.рф Представьте ситуацию: вы — глубоко пожилой человек. Наверняка — не очень здоровый, точнее — совсем нездоровый. И тут к вам в дом […]
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