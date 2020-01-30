ЧП в Домодедове: «террористка» устроила переполох в столичном аэропорту

Сотрудники ФСБ не обнаружили никаких угроз на борту лайнера, прилетевшего в столичный аэропорт Домодедово из Симферополя. Этим днем, 30 января, при подлете к Москве одна из пассажирок угрожала взорвать самолет. При этом никаких требований она не предъявляла. Ее личность уже установлена, сейчас с ней работают следователи. Кем она оказалась и что показал анализ крови этой пассажирки?

Рейс авиакомпании S7 из Симферополя в Москву проходил как обычно до последних минут полета. Когда самолет уже готовился совершить посадку в Домодедове, в проходе между рядами кресел встала одна из пассажирок и заявила, что у нее в сумке взрывчатка.

"Сказала, чтобы вызывали срочно ФСБ, потому что у нас на борту будет теракт. Она кричала, что не отдаст свою сумочку, которую прижимала к груди. Стюарды быстро подбежали, но на то, чтобы ее утихомирить, потребовалось продолжительное время. Реакция неадекватного человека, по-другому это назвать невозможно", — прокомментировал ситуацию очевидец.

Как и положено в таких случаях, командир воздушного судна сообщил о ситуации наземным службам. Сразу после приземления лайнер отбуксировали на отдельную стоянку, а на борт поднялись сотрудники полиции.

Пассажирку, 35-летнюю Антонину Полодиянцеву, задержали. С ней сразу начали работать сотрудники МВД и ФСБ. Остальные 194 пассажира этого рейса провели в самолете еще около полутора часов, пока багаж и сам лайнер обследовали специалисты.

"Совместно с силовыми структурами службы аэропорта провели дополнительные мероприятия в сфере безопасности. Все пассажиры были доставлены в терминал, получили багаж и уже покинули здание аэровокзала", — рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

О том, что сподвигло Полодиянцеву на столь странный шаг, пока не известно. Некоторые ее попутчики утверждают, что во время посадки в самолет стюардессы попросили всех убрать сумки под кресла, она же сделать это отказалась. Кроме того, говорят, от женщины пахло спиртным.

Задержанную еще ожидают токсикологическая и психологическая экспертизы. На работу аэропорта Домодедово этот инцидент никак не повлиял.

Источник: Вести

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