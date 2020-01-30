Испанская «Сельта» объявила о переходе Федора Смолова

Испанская «Сельта» объявила о переходе Федора Смолова

30.01.2020, 21:06, Новости дня

Нападающий московского "Локомотива" и сборной РФ Федор Смолов на правах аренды до конца текущего сезона перешел в испанский футбольный клуб "Сельта". Финансовые подробности трансфера не разглашаются.

Смолов в текущем сезоне принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса. Ранее Федор дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата РФ в сезона-2015/16 и 2016/17, выступая за "Краснодар". Также на его счету 39 матчей и 14 голов за сборную России.

OFICIAL 🚨 Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.

¡Bienvenido! 🇷🇺 #BenvidoSmolov

— RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020

Напомним, "Сельта" – футбольный клуб из города Виго. После 21-го тура чемпионата Испании "небесные" с 17 очками занимают 18-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Оскара Гарсии в субботу, 1 февраля, на выезде сыграют с "Валенсией". 

Источник: Вести



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