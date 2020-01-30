Кот застрял между стенами магазина и прожил там два года, пока его не спасли

В Южной Корее произошел удивительный инцидент. В одном из торговых центров любопытный кот пробрался в техническую нишу стены, но обратно выбраться не смог. На протяжении двух лет четвероногий прожил в темноте, дожидаясь своего спасения.

На кота обратили внимание покупатели, которые услышали жалобное мяукание. Они сообщили об этом одному из работников магазина. Тот, в свою очередь, обследовал стены и установил, что кот находился за стеной возле лестницы.

Чтобы освободить животное, мужчина открутил декоративную панель, но такого отверстия было недостаточно для спасения пушистого. В результате сотрудник магазина приспособил данное место для кормления животного. Ежедневно он просовывал в отверстие миски с едой и водой — это продолжалось на протяжении двух лет.

Мужчина многократно обращался к сотрудникам администрации магазина и спасателям, но те не могли понять, где именно находится кот, поскольку тот постоянно перемещался внутри стены по узкому проходу. К такому убеждению местные жители пришли, когда расположили внутри компактную камеру, сообщает Daily Mail.

Руководство торгового центра все-таки решилось спасти кота. Для этого они вызвали команду профессиональных спасателей, которые с помощью специального оборудования выломали панель и обнаружили животное. Кот находился в большом стрессе, потому побоялся куда-либо выходить. В итоге его вытащили и поместили в переноску.

История имеет счастливый конец, поскольку котика приютил мужчина, который и кормил животное на протяжении двух лет.

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Источник: Вести

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