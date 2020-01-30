Смолов перешел в испанский футбольный клуб

Нападающий ФК «Локомотив» Федор Смолов на правах аренды до конца сезона 2019-2020 будет играть за испанский футбольный клуб «Сельта» (Виго).
«Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи», – сообщается на сайте «Локомотива».
Смолов был лучшим футболистом РФ в 2016 году, когда еще играл за «Краснодар». В сезоне 2018-2019 он перешел в «Локомотив».
«Сельта» играет в высшем дивизионе в Испании (испанской Примере), занимает 18 место из 20 команд. Одна из легенд команды — российский полузащитник Александр Мостовой.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Около двадцати детей взяты в заложники в индийском штате Уттар-Прадеш. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по их спасению. По предварительным данным, мужчина пригласил детей на празднование дня рождения своей дочери, после чего и захватил их в заложники. Когда местные жители попытались проникнуть в дом, злоумышленник открыл огонь и ранил четырех человек, в числе […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аноним перевел на лечение онкобольной девочки из Югры 12 млн рублей / 21 декабря
- Гончарук заявил, что правительство выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране / 11 января
- Мнения: Социальный расизм должен быть правильным / 4 января
- Министр энергетики Украины ответил на предложение Газпрома по транзиту газа / 25 ноября
- «Два самых молодых премьера мира». Гончарук встретился с главой правительства Финляндии / 22 января
- Устинова и Стефаншина заявили в ГПУ об угрозе «Бошку отобью» на комитете Рады / 28 ноября
- Уходящий год назван самым теплым в истории / 30 декабря
- В США зафиксирован второй случай заражения коронавирусом / 24 января