Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в США

Шестой случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в США, кроме того, впервые произошла передача вируса от человека к человеку, сообщило американское санитарное ведомство – Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Вирус передался от жительницы Чикаго (штат Иллинойс) к человеку, проживающему с ней в одном доме, информирует РИА «Новости».
Ранее первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Индии.
Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.
В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены. С 31 января РФ закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные.
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