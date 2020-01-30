«Все зашло слишком далеко»: Экс-супруга Ромы Жукова кладет его на принудительное лечение в наркологическую клинику

Экс-супруга популярного российского певца Ромы Жукова Елена пояснила о том, что она намерена принудительно отправить исполнителя на лечение в клинику. Женщина уверена, все зашло слишком далеко, так как после их расставания алкогольная зависимость звезды сильно обострилась.

Прежде между Романом Жуковым и его экс-избранницей были напряженные отношения, несмотря на воспитание совместных шестерых детей. Елена, по ее словам, даже вынуждена была обратиться к психологу, однако теперь ситуация поменялась и жительница хочет оказать исполнителю реальную помощь.

«Поймите, у нас все-таки дети, прошли мы с ним немало бед. Так что я забронировала ему место в частной наркологической клинике. Роме остается только приехать, сдать анализы и начать лечение, но он пока молчит. Специалисты здесь хорошие. Оплатить медучреждение мне помогли хорошие друзья», — пояснила экс-жена Жукова журналистам.

Сутки пребывания в клинике обойдутся звезде эстрады примерно в 7 тысяч рублей, но расходы женщину не пугают. Пара распалась около трех лет назад, но Роман Жуков пообещал покрывать расходы на квартиру и содержание детей. Тем не менее, обещание свое он не сдержал и даже требовал у экс-избранницы тест ДНК. Задолженность, по словам бывшей жены Жукова, достигала 100 тысяч рублей. Теперь, видимо, отношения между бывшими супругами наладились.

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