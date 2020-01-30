Сенцов: Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение

Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов сказал в интервью «Голосу Америки», опубликованном 29 января, что в «некоторых вещах» его мнение не совпадает с мнением президента Украины Владимира Зеленского.

«По моему мнению, мы не можем вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение. Мы должны сдаться и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства», – заявил Сенцов.

Он считает, что единственная альтернатива – это продолжать борьбу.

«Не сдаваться. Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически. Он имеет больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с башней, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и нужно только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить – их очень большое количество, только выстоять. Удержавшись мы победим. Орда эта схлынет рано или поздно», – сказал бывший политзаключенный.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский и Путин общались лично единственный раз 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров «Нормандской четверки» по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как «ничью». Также у них было несколько телефонных переговоров.

Зеленский заявлял, что без диалога с Путиным нельзя вернуть в Украину незаконно удерживаемых на российской территории украинских граждан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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