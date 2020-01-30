Двух граждан Кыргызстана арестовали в Петербурге за граффити с призывом убить Путина

В Петербурге были задержаны два уроженца Кыргызстана: 22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов. Их обвиняют в том, что они через трафарет около 40 раз нанесли на городские здания в Петроградском и Центральном районах изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи «Увидишь – убей». Это было расценено следователями как призывы к терроризму. Суд арестовал мужчин на два месяца, до 27 марта 2020 года, помимо терроризма их обвиняют также в вандализме, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу «02» позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

Двое кыргызстанцев утверждают, что идея рисунков против Путина была не их: такой заказ им передал неустановленный заказчик (он фигурирует в материалах дела как «аноним под никнеймом Ломбард»). Именно он предложил кыргызстанцам работу через телеграм: за 5 тысяч рублей изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий. Оперативники нашли в автомашине, в которой передвигались два кыргызстанца, баллончики с акриловой краской.

В материалах следствия подчеркивается, что Парипиев и Ишматов переехали в Петербург из киргизского города Ош: оттуда был родом смертник Акбаржон Джалилов, который считается исполнителем теракта в метро Петербурга в апреле 2017 года. По этому делу несколько месяцев назад были приговорены к длительным срокам, вплоть до пожизненного лишения свободы, одиннадцать человек, в основном уроженцы Кыргызстана и Узбекистана.

Правозащитники при этом указывали на многочисленные нестыковки и нарушения в деле, а сами обвиняемые жаловались на пытки.

По данным петербургского издания «Фонтанка», Парпиев – правнук героя Сталинградской битвы Халила Расулова. В 2018 году его зачислили в архитектурно-строительный университет Санкт-Петербурга. По информации издания, при обысках у задержанных нашли запрещенную исламскую литературу (в том числе «экстремистские буклеты, изданные в Саудовской Аравии), тексты об оккультизме, Коран и стихи Омара Хайяма.

В мае 2019 года в Симферополе в аннексированном Крыму на фасаде дома на улице Александра Невского на мурале с изображением президента России Владимира Путина появилось граффити с «посланием» к ФСБ России. Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись: «ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***». После этого в Подольске 29 мая был задержан 25-летний Виктор Сосна, автор и ведущий телеграм-канала «Суверенный Крым». Именно его считают «заказчиком» этой надписи.

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