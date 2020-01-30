Правозащитники обвинили российскую авиацию в гибели мирных жителей в Сирии

В сирийской провинции Идлиб при ударах российской авиации убиты десять мирных граждан, сообщили правозащитники сирийской мониторинговой организации, которая базируется в Великобритании. В Минобороны России назвали это сообщение информационной провокацией.

Пекарня и госпиталь в городе Эриха сирийской провинции Идлиб рано утром подверглись ударам российской авиации, сообщило турецкое агентство Анадолу. В Минобороны России заявили, что российская авиация никаких боевых задач в этом районе не выполняла и назвали обвинения «информационной провокацией». Правозащитники заявили минимум о десятке погибших мирных жителей и множестве раненных.

«Российская авиация нанесла удар по больнице Аль-Шами в городе Ариха, а также жилым зданиям поблизости, во время трех воздушных налетов вчера вечером около 11 часов вечера. Когда мы прибыли на место, там были десятки погибших и раненых», – сказал Ахмед Аслан, спасатель от сирийской гражданской обороны «Белые каски».

Центр по примирению враждующих сторон, который входит в состав Минобороны России, сообщил, что ни один мирный житель при наступлении в Идлибе не пострадал. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Москву в нарушении соглашений по Сирии.

«Наше терпение на исходе. Турция не стремится к захвату сирийских территорий. Для нас важно положение рядовых сирийцев, которых нужно спасать», – сказал он.

Сегодня ситуацию в Сирии обсуждали руководители Генштабов армии Турции и России. Подробности их переговоров не разглашаются. В сторону турецкой границы движутся сотни тысяч вынужденных покинуть свои дома сирийцев. Анкара перебрасывает на границу дополнительные силы, в том числе бронетехнику. В Турции уже находятся 3,5 миллиона беженцев из Сирии.

Госдепартамент США подтвердил, что не планирует дальнейший вывод с территории Сирии американских военных.

«Мы все в шоке и в ужасе от бескомпромиссного наступления Асада при поддержке России и Ирана», – сказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

“Сейчас деэскалация насилия и прекращение военных действий по всей Сирии еще более важны. Присутствие там пяти иностранных армий напоминает об опасностях, которые кризис создает для международного мира и безопасности», – сказал спецпредставитель ООН по Сирии Хавла Матар.

Сейчас сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации, продвигаются вглубь провинции Идлиб, в которой проживают около 3 млн человек. Идлиб – последняя сирийская провинция под контролем сил оппозиции режиму Асада.

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