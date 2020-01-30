Польша не один год предпринимает попытки переписать историю Второй мировой войны, руководствуясь курсом русофобской политики. Об этом заявил Анатолий Степанов.
Представитель СМИ пообщался с редактором в ходе мероприятия, организованного Медиагруппой «Патриот». Когда журналист спросил, превращается ли русофобия в главную политику Польши, эксперт отметил, что логика здесь присутствует. Как сказал Анатолий Степанов, страна уже пыталась исказить историю войны, о чем пишет «Слово и Дело». Процесс очернения солдат Советского Союза, освободивших страну, длится не первый год. Историк отметил, что итогами подобных действий Варшавы оказались уничтоженные памятники.
В ходе беседы с прессой специалист заявил, что Красная армия освободила Освенцим, что исчезало из контекста русофобских документов современного правительства Польши. Как считает Степанов, государство «заигралось» и не было готово к возмущениям со стороны РФ и Израиля. Вот только Владимир Путин дал обещание обнародовать исторические сведения о военной и довоенной ситуации, о чем пишет «Политэксперт».
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