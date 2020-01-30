Анатолий Степанов: Польша не первый год ведет русофобскую политику

Польша не один год предпринимает попытки переписать историю Второй мировой войны, руководствуясь курсом русофобской политики. Об этом заявил Анатолий Степанов.

Представитель СМИ пообщался с редактором в ходе мероприятия, организованного Медиагруппой «Патриот». Когда журналист спросил, превращается ли русофобия в главную политику Польши, эксперт отметил, что логика здесь присутствует. Как сказал Анатолий Степанов, страна уже пыталась исказить историю войны, о чем пишет «Слово и Дело». Процесс очернения солдат Советского Союза, освободивших страну, длится не первый год. Историк отметил, что итогами подобных действий Варшавы оказались уничтоженные памятники.

В ходе беседы с прессой специалист заявил, что Красная армия освободила Освенцим, что исчезало из контекста русофобских документов современного правительства Польши. Как считает Степанов, государство «заигралось» и не было готово к возмущениям со стороны РФ и Израиля. Вот только Владимир Путин дал обещание обнародовать исторические сведения о военной и довоенной ситуации, о чем пишет «Политэксперт».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Благодаря интернет-платформам обратной связи с гражданами, власти начинают четче понимать ситуацию на своей территории и решать проблемы «еще на корню». Чиновники учатся работать на опережение. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее Путин призвал администрации всех регионов создавать цифровые форматы общения с гражданами. «Развитие цифровых платформ обратной связи между местными властями и общественностью […]