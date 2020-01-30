Доктор военных наук Владимир Дудко назвал подлодку «Акула» самой мощной в мире

Доктор военных наук Владимир Дудко назвал подводную лодку «Акула» самой мощной в мире. Три такие субмарины из РФ и две аналогичные из США способны уничтожить всё живое на планете за 30 минут, считает журнал The Nation Interest.

Общее количество стратегических подлодок будет постепенно увеличиваться, так как это необходимо для противодействия условному агрессору, отметил эксперт. Реальная мощь каждой субмарины находится в прямой зависимости от количества оружия на её борту и его боевых характеристик. Подводные крейсеры могут вести стрельбы из любой точки Мирового океана, причём их достаточно сложно обнаружить даже со спутников. Если подлодка при развёртывании ракет сумела уйти от условного противника незамеченной, то следует считать, что они находится на скрытой позиции и может использовать оружие. Дудко отметил, что для эффективной противоракетной обороны одной подводной лодки явно недостаточно.

Специалисты журнала The Nation Interest назвали три подводных судна проектов «Дельфин», «Ясень М» и «Борей», которые способны сообща решить любые стратегические задачи по обороне страны. Самой высокоэффективной подлодкой в мире является «Акула», так как она обладает значительным ядерным потенциалом, информирует издание «Полит Эксперт».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Психолог прокомментировала отношения между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. По словам Инны Тлиашиновой, у певицы есть преграды на пути к женскому счастью. Ранее знаменитость говорила, что в детстве мать ее сильно контролировала. Как сказала психолог, в данной ситуации происходящее грозит психологической нестабильностью личности в зрелом возрасте. Эксперт уверена, что это касается Бузовой, которая в глубине […]