Учетная ставка может быть снижена до 7% к концу 2020 года – Смолий

Учетная ставка может быть снижена до 7% к концу 2020 года – Смолий

30.01.2020, 20:42, Новости дня

Нацбанк Украины может снизить учетную ставку до 7% годовых к концу 2020 года. Об этом на брифинге 30 января сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 процентный пункт, мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки», – сказал Смолий.

По его словам, больше всего ставка может снизиться в первом полугодии 2020 года.

«Такое изменение ставки повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также стимулировать деловую активность», – рассказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что это — базовый сценарий НБУ, и снижение может быть медленнее в случае рисков. 

«Но случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций учетная ставка может снижаться ускоренным темпом», – отметил Смолий.

Среди рисков он назвал возможную отсрочку программы сотрудничества с Международным валютным фондом; ухудшение условий торговли в мире и «охлаждение» мировой экономики; эскалацию конфликта на Донбассе; новые торговые ограничения со стороны РФ; сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий; увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата; уменьшение объемов притока иностранного капитала. Также НБУ считает риском для макрофинансовой стабильности возможные решения украинских судов, касающиеся ответственности и обязательств бывших владельцев неплатежеспособных банков перед государством.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка будет снижена до 11%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Психолог прокомментировала отношения между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. По словам Инны Тлиашиновой, у певицы есть преграды на пути к женскому счастью. Ранее знаменитость говорила, что в детстве мать ее сильно контролировала. Как сказала психолог, в данной ситуации происходящее грозит психологической нестабильностью личности в зрелом возрасте. Эксперт уверена, что это касается Бузовой, которая в глубине […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика