Мнение: «Брат ненавидит, ведь говорю по-русски». Секс-блогер из Ирландии о жизни в России

Анастасия переехала в Россию из Ирландии по любви. Родилась она в Литве, прожила много лет в Ирландии, затем Минск, сейчас – Москва. Здесь её ждал будущий муж, несколько серьезных разочарований и успех в своем деле. Она инстаблогер с аудиторией более 300 тыс. подписчиков: она помогает своим зрителям и читателям разобраться во всех тонкостях секса — от физиологии до психологии. О том, какие обстоятельства привели Настю из маленького городка Ирландии в большую и шумную Москву в материале ru_open:

Как все началось

Анастасия Яхонт: Я очень влюбилась в Россию, когда была еще в школе. Меня манили эти вот русские фильмы, я очень любила русскую литературу, классику. В 16 лет я решила, что в 18 обязательно должна приехать в Москву, посмотреть, как это всё выглядит вживую. Мама мне подарила билеты, я накопила, открыла себе визу и приехала. Это была просто любовь с первого взгляда. Когда я посетила Красную Площадь, поняла, что хочу здесь жить…. Потом уехала обратно. Ну и забыла об этой мечте лет, наверное, на 7. А потом познакомилась с будущим мужем, и он настоял, чтобы я сюда переехала. Если бы я знала, чего мне это будет стоить, я бы в жизни не согласилась сюда переезжать.

Первые впечатления

Ярко помню свои первые впечатления. Москва — это даже не город. Мне кажется, это целая страна, потому что это даже рядом не стояло с тем городом, в котором я выросла, где жила всю жизнь. Такой маленький курортный городок на несколько домиков. А тут Москва, метро, люди, просто толпы людей. Я смотрела на красоту, на эстетику, на людей, на то, как они общаются друг с другом. То есть это вообще всё было по-другому, абсолютно другой менталитет, другие разговоры, всё было другим.

Как познакомились с мужем

В онлайне. Мы играли в одну игру и там было такое голосовое приложение, в котором все сидели, общались. У меня был очень трудный период в жизни, я зашла в программу начала общаться, в итоге всё всё-таки скатилось к сексу, как обычно это бывает. Вот и я услышала его голос… У него голос такой был тяжёлый, тихий и такой глубокий.

Получается, ради этого голоса я и приехала в Москву. Я в тот момент жила полгода в Минске. Мы встретились там, один раз, второй раз встретились, и в третий раз он уже сказал — собирай свои вещи. Я приехала в Литву, 3 месяца там пожила, открыла визу, собрала все свои вещи, загрузила их в автобус, и 12 часов добиралась до Москвы.

Через что пришлось пройти ради переезда к будущему мужу

У нас были отношения на расстоянии, и мы всё это время ждали, когда же нам разрешат быть вместе. Мы сдавали очень много документов, у нас ничего не получилось. Мы искренне верили, что как только мы поженимся, станет намного легче. Оказалось, всё ещё хуже. Скажем так, это далось очень, очень тяжело.

Я поняла, что Москва была картинкой, которая ничего общего с реальностью не имела. То есть приехать как турист сюда и жить здесь, это 2 разных города, совершенно не похожих друг на друга. Москва безумно красивая, но жить здесь сложно. Потому что я всю жизнь привыкла жить в маленьком городе, а тут все на тебя накидываются, слишком много всего. Мне нравится Москва до сих пор, но я все-таки склоняюсь к тому, чтобы ехать обратно в маленький город.

Надо было привыкать в первую очередь к людям, потому что всё-таки ирландцы, как люди, они по менталитету очень добрые, открытые, наивные. А здесь больше злости, наверное, в людях. Ирландцы более свободные. У них нет таких проблем с работой, нет таких проблем, что они постоянно работают, постоянно в движении, постоянно куда-то несутся. А Москва, она вся в постоянном движении. Ты не успеваешь отдыхать, и тебе снова надо куда-то бежать. Всё равно вливаешься в этот поток, независимо от того, что ты делаешь.

Разница между русскими и ирландцами

Я даже не знаю, как правильно сказать, но они… другие. Вот если сравнивать два менталитета, два народа, то русские они как из рассказов Пушкина. Он их правильно описывал, что они какие-то такие воздушные, но всё равно менталитет у них более грубый. К этому я до сих пор привыкнуть не могу, потому что в той же Москве у людей есть “Я сделаю всё, чтобы пойти по головам”, не важно — друг ты или нет. Всё равно важнее не отношения между людьми, а всё-таки личная выгода. То есть вот с этим я столкнулась не раз, в Ирландии я с этим не сталкивалась никогда.



Русские привычки

У меня, единственное, русский стал лучше. Пропал полностью акцент, потому что у меня и родители стали больше по-русски разговаривать, и постоянно общаюсь на русском. Русский я начала учить, когда мне 16 всего было. Потому что я была постоянно в английской среде, я начала больше читать и изучать больше всего. Я не сказала бы, что я в чем-то стала русской. Я не считаю себя русской абсолютно. У меня не было в семье русских. Все у нас литовцы либо поляки. Вот брат у меня вообще ненавидит русский язык, он не говорит на нём.

Негатив в семье из-за России

Отношение брата связано, наверное, со стереотипами. Он не хочет ничего иметь с русскими общего. Я ему предлагала, говорю, приезжай к сестренке в Москву, посмотришь Москву… Он сказал — нет, не хочу. Это пошло из интернета. В основном все из интернета.

Вероятнее всего, там ведется некая пропаганда. Мы с братом не очень близки именно из-за того, что я разговариваю на русском. Он даже мамину еду не ест. Мама готовит там что-то из привычного, тот же самый борщ. Ни за что. Он не будет это есть.

В семье появились разногласия, из-за того, что я уехала в Россию. У меня двоюродная сестра живет с украинцем, который политику очень продвигает. Он западный, и с его стороны было очень много оскорблений в мою сторону. Что я сюда и деньги поехала зарабатывать не головой, а телом. Он даже сестре запрещал со мной общаться. Ну мы, собственно, сейчас и не общаемся.

Мама не лезет в это. То есть мы в основном сейчас общаемся: я, мама, папа. Плюс ещё моя деятельность! Вот это вот тоже сказалось, не приняли, скажем так.

Ирландские гости в Москве и чебуреки

Родители как-то приезжали в гости. Отец был в Москве один раз, когда еще служил в армии, тогда был еще Советский Союз. Он говорит, все поменялось, Москва совершенно не такая, какой он ее помнит.

Единственное, что им понравилось из еды, это чебуреки. Мы им купили чебуреки, они сказали — вот это да, это как в Советском Союзе.

Мы им показывали абсолютно много чего в Москве — и на кладбище ездили, где Есенин похоронен. Им очень понравилось. Но пока они сюда опять не стремятся. Все-таки визу открыть очень сложно в Россию. Особенно из Ирландии. Они не особо жалуют. Вот мы сейчас будем пытаться приехать в Ирландию, хочу мужу показать, где я выросла. Я чувствую, мы столкнемся с огромным количеством проблем, потому что и ирландцы не любят давать русским визы. Возможно, это связано со стереотипами — что ты туда приедешь, и останешься.

Фото: www.instagram.com/nochnajaskazka

Телевидение в Ирландии и пропаганда

Там очень много таких неправильных вещей по телевизору показывают, чего нет на самом деле. Мы как-то видели репортаж… Там показывали в Москву, как будто лет 40 назад: что здесь прям разруха, люди голодают, страдают, война. Это серьёзно было на официальном канале, показывали, рассказывали, что тут вообще ужасно. И люди в это верят.

Шок ирландцев во время ЧМ по футболу

У меня приезжал одноклассник сюда, он ирландец. И он говорит: "Слушай, я приехал… Где война? Где разруха? Где голодные дети?". Я спрашиваю, о чем ты вообще!?

Он говорит — ну вот, я смотрел, у нас в газетах было написано… У них прям перед Чемпионатом Мира были памятки, мол, будьте аккуратны, там воровство, там убить могут. Он говорит — очень удивлен тому, что Москва не такая, как им рассказывают. Она намного, намного красивее.

Как появился блог о сексе

Блог я начала развивать лет 6 назад, благодаря одному развлекательному порталу (пикабу). Мне помогли многие люди, им это было интересно. Мне самой было интересно и благодаря этому я учила язык. Я подумала, что через секс-блог я могу больше узнать о грамматике, научиться больше говорить, расширить свой словарный запас, потому что он у меня очень скудный и даже сейчас. Через 3 года я поняла, что надо куда-то расти.

Эта ниша (секс) была в принципе мне интересной, она была свободной. Я могла здесь развиваться, могла расти и могла узнавать много чего. Естественно, сейчас становится очень много, скажем так, секс-блогеров, которые тоже стремятся. Есть много дилетантов, которые не понимают, что они творят и не несут ответственность за свои слова. Ну в принципе, потому что это хайп. Чем больше ты пишешь о сексе, тем больше хайпа ты получаешь. За лайками люди не понимают, что могут разрушить чью-то жизнь. Потому что это всё-таки здоровье, интимное здоровье. Сейчас с секс-образованием в России намного всё лучше. Люди больше стремятся к этому, поэтому больше узнают, больше изучают, плюс технологии развиваются в плане тех же игрушек. То есть это всё намного доступнее.



Реакция окружающих на блог о сексе

Ну касаемо родственников, это очень сложная ситуация. Родители не воспринимали это всерьёз. Они считали, что блогерство — это какая-то ерунда. Иди работай на завод, что ты дома сидишь занимаешься ерундой. С тетей мы не общаемся уже 4 года, потому что я “проститутка, я ничего не делаю, сижу дома, занимаюсь ерундой”, тоже — иди на завод. Она говорит, что ей стыдно, что я позорю семью. Был момент, что она винила меня в том, что её уволили с работы, она была учительницей русского и литературы в школе. И не важно, что она ушла сама, когда переехала Ирландию. Виновата все равно была я.

Вот недавно я выпустила первую часть своей книги, и естественно, похвалилась, потому что она вызвала фурор, её хотят купить несколько издательств, чтобы напечатать настоящую книгу, не только электронную. Тетя сказала, что я всё придумала, я вру, я её обманываю, и вообще я не настолько умна, чтобы писать. Это обидно.

Источник: Открытая Россия

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