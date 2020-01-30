Экономика: РФ пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же, есть факторы, благодаря которым РФ сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды.

В 2020 году РФ обещают непростой год в силу снижения цен на нефть и на газ. Так, среднегодовая цена российской нефти в 2020 году снизится на 6% — до 60 долларов за баррель по сравнению с 64 долларами в 2019 году из-за формирования профицита нефти на мировом рынке, говорится в обзоре Высшей школы экономики «Комментарии о государстве и бизнесе».

А стоимость тысячи кубометров газа на европейском рынке может опуститься в этом году до рекордного минимума в 100 долларов. Столь резкое падение цен из-за переизбытка предложения может заставить Газпром продавать газ в Европе себе в убыток ради сохранения рыночной доли. Такой прогноз сделали аналитики Vygon Consulting.

Доходы РФ от экспорта нефти и газа еще в прошлом году снизились. Так, по данным ФТС за 11 месяцев года, доходы от экспорта природного газа упали на 15,4% до 37,7 млрд долларов по сравнению с прошлогодним периодом. Доходы от экспорта нефти сократились на 5,8% до 111,5 млрд долларов. При этом, объемы экспорта и нефти, и газа – росли. Если нефтяные и газовые цены в этом году снова снизятся, то РФ рискует заработать на экспорте сырья еще меньше.

Впрочем, прогнозы по цене на нефть могут не сбыться, потому что это крайне волатильная и зависящая от многих факторов биржевая категория.

«На наш взгляд, в 2020 году у нефтяных цен сохраняются достаточно существенные предпосылки для формирования в диапазоне 65-70 долларов за баррель», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». «Вряд ли цена на нефть упадет ниже 50 долларов за баррель. Скорее она будет колебаться в коридоре 55-65 долларов», — согласен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С одной стороны, американцы по-прежнему продолжают увеличивать объемы добычи сланцевой нефти, то есть наращивать мировое предложение. Но с другой стороны, там не все так радужно: темпы роста добычи сланцев замедляются, и ее себестоимость постепенно возрастает, указывает Юшков.

Кроме того, с мирового рынка продолжают уходить игроки: еще больше сокращает добычу Венесуэла, Иран и Ливия. Снижение добычи в этих странах позволяет ОПЕК+ просто наблюдать и ничего пока не делать, считает он.

При этом на мировое потребление нефти пока грех жаловаться. «Если не брать текущую историю с коронавирусом, то потребление нефти, скорее всего, в этом году возрастет. Мировая сделка США с Китаем будет позитивно влиять на цены на нефть. Если торговля идет, значит, есть, что производить, а для этого необходимо потреблять энергоресурсы», – говорит Юшков.

А вот в газовой сфере ситуация на европейском рынке более прогнозируемая, и она не очень радует Газпром из-за ожидаемого переизбытка предложения. Дело в том, что европейцы и Газпром перед отопительным сезоном заполнили свои подземные хранилища под завязку. Это были просто рекордные объемы закачки из-за рисков остановки транзита газа через Украину. Однако кризисный сценарий газовой войны с Украиной не сработал. Еще и зима в этом году выдалась крайне теплой, что также не способствовало откачке газа из европейских подземных хранилищ.

«Год будет интересный и разнообразный. С одной стороны, действительно стоит ожидать переизбыток предложения и снижение спроса на газ, но с другой стороны – подешевевший газ может заставить европейцев покупать его больше. Уже сейчас есть данные, что газовая генерация выталкивает угольную, потому что газ как топливо для электростанций дешевле, чем уголь. Подешевевший газ может отъесть долю в ЕС и у угля, и у возобновляемой энергетики», – не исключает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Получается, на рынке будет идти две разнонаправленные тенденции, вопрос в том, какая в итоге возобладает.

Еще один фактор, от которого может выиграть Газпром. «Падение цен на газ в Европе сделает европейский рынок не очень привлекательным для поставок сюда СПГ. Конкуренция Газпрома с СПГ ослабнет. В 2019 году ЕС импортировал рекордное количество СПГ потому, что арбитраж (разница цен на рынках) привела к тому, что американским компаниям стало выгоднее поставлять СПГ в Европу, а не в Азию, где цены были довольно низкими. Разница цен в Европе и Азии не покрывала транспортные расходы в Азию. Если цены на газ в ЕС существенно упадут, то качели качнутся в обратную сторону – прибыльней будет отправлять СПГ на азиатские рынки и на рынки Центральной и Южной Америки», — полагает собеседник.

В 2019 году на европейском рынке у Газпрома появился еще один конкурент в лице другого газа российского происхождения – это СПГ с проекта «Новатэка» на Ямале. Изначально экспортировать российский СПГ разрешили только потому, что он должен идти на Восток, а не на Запад. Зачем же убивать позиции Газпрома в ЕС? Но у «Новатэка» не хватает инфраструктуры для доставки СПГ в Азию. «Газпрому будет легче, когда будет вводиться инфраструктура Северного морского пути, и «Новатэк» сможет все больше СПГ отправить по нему в Азию», – считает Юшков.

В этом году уже больше ямальского СПГ должно уйти в Азию в рамках долгосрочных контрактов с «Новатэком». Его уход из Европы также станет подспорьем для Газпрома.

С другой стороны, на юге Европы появляется азербайджанский газ благодаря газопроводам TAP и TANAP. Это региональная история. «Азербайджанский газ создает проблемы Газпрому на турецком, болгарском, греческом и итальянском рынках. Но дальше азербайджанский газ никуда не может уйти, плюс его объемы ограничены, в отличие от того же СПГ.

Однако новый игрок может поменять географию поставок. «В Южной Европе могут потребить меньше российского газа, но в Северо-Западной Европе будет наблюдаться рост спроса. Начало этого тренда мы наблюдали еще в 2019 году, потому что Голландия из экспортера превратилась в импортера газа. Все, кто получал газ из месторождений Северного моря, вынуждены покупать российский газ. Норвегия также переходит к падающей добыче, и там будут существенные проблемы даже с поддержанием объемов добычи», – объясняет Игорь Юшков.

В итоге Газпром в этом году действительно рискует получить меньше денег от экспорта газа в Европе. Однако положительные факторы позволяют Газпрому надеется на то, что он все-таки не уйдет далеко от продажи 200 млрд кубометров газа в ЕС, то есть существенного падения продаж все-таки удастся избежать. «Цена на газ может упасть до 100 долларов за тысячу кубометров в моменте на спотовом рынке, но по году — вряд ли», – считает Юшков. В среднем цена на российский газ в 2019 году будет выше – в районе 140-150 долларов за тысячу кубометров.

«У Газпрома в этом году будет негативная динамика доходов, но я думаю, что он вряд ли получит существенный убыток. Потому что как только цена на газ будет доходить до 100 долларов за тысячу кубометров, это будет бить по СПГ,

который будет уходить на другие рынки. А это в свою очередь будет подталкивать цену на газ вверх», — заключает эксперт ФНЭБ.

Несмотря на сложности из-за конъюнктуры на нефтяном и газовом рынке, опасности для экономической стабильности РФ нет. «Если нефтяные цены снизятся до уровней в 60 долларов в 2020 году, мы не ожидаем значительных изменений в экономическом курсе, а также в процессе реализации нацпроектов», – говорит Антон Покатович.

«В макроэкономическом плане разница между 64 и 60 долларов за баррель не критична, тем более для бюджета, который верстается из более консервативных предпосылок», – замечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В бюджет зафиксирована цены на нефть в 41,6 долларов за баррель. Поэтому российские резервы продолжат пополняться за счет нефтегазовых сверхдохов даже при цене на нефть в 60 долларов за баррель и ниже. Механизм бюджетного правила «отсекает» в пользу резервов нефтегазовые доходы при цене выше, заложенной в бюджет (41,6 долларов).

На снижение нефтегазовых доходов бюджета окажет влияние скорее не снижение нефтяных цен до 60 долларов за баррель, а подорванный спрос на газ со стороны Европы, считает Антон Покатович. По его мнению, нефтегазовые доходы РФ в 2020 году могут снизится на 7-10% при условии сохранения подавленного спроса на российский газ, а также снижении нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель и фиксации такой низкой цены в длительной перспективе.

Благодаря бюджетному правилу, российская валюта более инертно реагирует на изменение нефтяных цен. Если нефть в этом году снизится до 60 долларов, то рублевый курс удержится в диапазоне 63-65 рублей за доллар. Рубль может ослабнуть до 66-69 за доллар только если нефть устойчиво уйдет к 50 долларам за баррель и ниже, считает Покатович.

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