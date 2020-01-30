Путин подшутил над Силуановым

На заседании Совета по развитию местного самоуправления президент РФ Владимир Путин рассмешил присутствующих своим ответом министру финансов Антону Силуанову.
«Как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль. Вот я с этим полностью согласен», – передает слова Силуанова РИА «Новости».
«Кто бы сомневался», – заметил в ответ Путин.
Силуанов в этот момент говорил о финансировании грантов на выстраивание системы управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Путин рассмешил участников совещание ответом Силуанову.
Силуанов: «Надо беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен»
Путин: «Кто бы сомневался» pic.twitter.com/V8sWpyN9SY
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020
Также президент на заседании Совета поспорил с нижегородским чиновником о точности цитаты Остапа Бендера.
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