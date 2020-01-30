Мнение: Зачем нужны все эти «перформансы»?

Доброе утро. Прочитал замечательный рассказ «Перформанс», как одна идиотка устроила фальшивый зомби-апокалипсис, мол, это такой перформанс и искусство. И задумался — а зачем вообще таки нужны эти идиотские перформансы? Прибивать что-нибудь к брусчатке, бегать голыми по улицам, изображая собак, поджигать какие-нибудь ворота… Нет таланта заставить говорить о себе с помощью творчества и поумнее что придумать мозгов не хватает, а говорить айзэн хочется заставить, вот с ума и сходят? И где заканчивается дебилизм и начинается это самое искусство? Почему, если бедный еврей вроде меня покрасит унитаз в красный цвет, то это не искусство, а если это сделает известный художник Вася Пупкин, то уже сразу таки да? И кто вообще придумал всё это «искусством»-то называть, весь этот ужас? С чего он вообще вдруг стал к искусству приравниваться?
Источник: Достало
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