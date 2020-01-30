В Porsche разработали 90 опций для электрического седана Taycan

Немецкая компания Porsche расширяет модельную линейку, специалисты разработали 90 опций для седана модели Taycan. Предложены три модификации комплекта Sport Design, имеются матричные фары головного света.
Машина получила специальные колёсные диски с аэродинамическими элементами в виде лезвий, разрезающих воздух. Спортивные наборы различаются декоративными вставками на юбках, по бокам диффузора и в нижней части бамперов. Центральная консоль и внутренние части дверей покрыты панелями из матового карбона, имеется возможность заказать цвет ремней безопасности из восьми предлагаемых тонов. Матричные фары получили трёхмерную графику, в них установлены 84 светодиода, которые включаются отдельными секциями, чтобы не мешать водителям встречных машин. Дневные ходовые огни окрашены в тон «глетчерный лёд».
Электрический седан Porsche Taycan получил 20-дюймовые пятиспицевые колёсные диски, причём в них встроили пластины из углеродного волокна для облегчения конструкции. Актуальная версия модели предлагается в РФ в трёх комплектациях: Taycan 4S, Turbo S и Turbo стоимостью 7,785 млн, 10,640 млн и 12,940 млн рублей соответственно, информирует медиа-издание Globalmsk.ru.
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Последнее: Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени. Источник: Вести
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