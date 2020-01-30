Две семерки: Соболев определился с номером в «Спартаке»

Московский "Спартак" официально подтвердил переход нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева в стан красно-белых. 22-летний футболист будет выступать за столичный клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. В дальнейшем его контракт может быть выкуплен.
Как сообщает официальный сайт "Спартака", футболист выбрал 77-й номер. "Сегодня Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал с нашим клубом контракт", – говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.
В текущем чемпионате РФ Соболев в составе самарской команды забил десять мячей, проведя за "Крылья Советов" 17 встреч.
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