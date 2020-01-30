Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли знаменитого актера. Пранкеры поговорили с Хоакином Фениксом от имени 17-летней Греты Тунберг.

По информации журналистов, за юную школьницу говорила их с коллегой приятельница, которая предпочла остаться анонимной. Роль отца в разговоре с Хоакином Фениксом сыграл Алексей Столяров. Также в беседе приняла участие его невеста Руни Мара. Пранкеры разместили ролик с розыгрышем на своем Youtube-канале. Владимир Кузнецов вместе со своим другом рассказали по телефону голливудской звезде, что планируют открыть кампанию «Звезды спасут Землю», которую посвятят правам животных в сельском хозяйстве. Как сказал американский артист, он и его возлюбленная готова поддержать данную инициативу, что не является удивительным. В январе текущего года музыканта задержали сотрудники полиции за участие в несанкционированной акции протеста против изменения климата, о чем пишет «Телепрограмма».

Кроме этого, «активистка» пояснила знаменитости о своем желании сняться во 2-й части «Джокера», на что он дал обещание обсудить этот вопрос с режиссёром проекта. В конце разговора ютуберы под видом Греты Тунберг попросили актера рассмеяться смехом его персонажа из фильма. После нескольких уговоров Феникс все же уступил, после чего послышались выстрелы, и артист понял, что его разыграли. Как отметил продюсер, пранкеры хорошо все подстроили, о чем пишет «Инфореактор».

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