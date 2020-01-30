Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

30.01.2020, 20:30, Разное

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли знаменитого актера. Пранкеры поговорили с Хоакином Фениксом от имени 17-летней Греты Тунберг.
По информации журналистов, за юную школьницу говорила их с коллегой приятельница, которая предпочла остаться анонимной. Роль отца в разговоре с Хоакином Фениксом сыграл Алексей Столяров. Также в беседе приняла участие его невеста Руни Мара. Пранкеры разместили ролик с розыгрышем на своем Youtube-канале. Владимир Кузнецов вместе со своим другом рассказали по телефону голливудской звезде, что планируют открыть кампанию «Звезды спасут Землю», которую посвятят правам животных в сельском хозяйстве. Как сказал американский артист, он и его возлюбленная готова поддержать данную инициативу, что не является удивительным. В январе текущего года музыканта задержали сотрудники полиции за участие в несанкционированной акции протеста против изменения климата, о чем пишет «Телепрограмма».

Кроме этого, «активистка» пояснила знаменитости о своем желании сняться во 2-й части «Джокера», на что он дал обещание обсудить этот вопрос с режиссёром проекта. В конце разговора ютуберы под видом Греты Тунберг попросили актера рассмеяться смехом его персонажа из фильма. После нескольких уговоров Феникс все же уступил, после чего послышались выстрелы, и артист понял, что его разыграли. Как отметил продюсер, пранкеры хорошо все подстроили, о чем пишет «Инфореактор».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Самолет UTair, вернувшийся в аэропорт Внуково из-за технической поломки, приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за того, что сработал датчик закрылок. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что посадка прошла благополучно — в 20:25 по московскому времени. Источник: Вести

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика