Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там рожать»

Экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков подтвердил свое возвращение на реалити-шоу, отметив, что придет он в Периметр вместе со своей избранницей Ангелиной Монах. На данный момент возлюбленная шоумена находится на втором месяце беременности.

Степан Меньщиков отметил, что им за участие в проекте хорошо заплатят, но сумму он не разглашает. Тем не менее, Ангелина Монах тоже готова отправиться под камеры, хотя уже на протяжении 10 лет она ведет размеренную жизнь в Таиланде. Возлюбленная шоумена объясняет, что готова отправиться за ним куда угодно, хоть на край света, ведь это ее любимый мужчина.

Пару вовсе не пугает появление на свет малыша, рожать они намерены уже на проекте «Дом-2». Помимо Меньщикова, на реалити-шоу пригласили Мая Абрикосова и Надежду Ермолаева, последняя согласилась на участие, тогда как Роман Тертишный категорически отказался снова оказаться в Периметре.

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