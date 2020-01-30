Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

Следствие ужесточило обвинение 31-летнему мужчине, отравившему своего четырехмесячного сына снотворным в подмосковном Пушкине, он арестован.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала сотрудница главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, обвиняемому предъявлено обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.
На допросах мужчина рассказал, что 20 июля 2019 подсыпал снотворное в детскую смесь для того, чтобы мальчик крепче спал и не плакал ночью, после чего с женой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили ребенка мертвым.
Судмедэкспертиза обнаружила снотворное в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания, установив, что малыш умер от острого отравления снотворным веществом
Допрошенные родственники ребенка сообщили следователям, что отец мальчика сам регулярно принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их жене.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело из ГСУ СКР по Подмосковью в центральный аппарат Следкома.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст предлагает наказывать крупными штрафами за создание в интернете видеофильмов, вредно влияющих на здоровье людей или воздействующих на их подсознание. Законопроект предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей тех, кто публично призывает либо оправдывает терроризм и экстремизм, передает «Интерфакс». Кроме того, статья 33.5 нового Кодекса, проект которого […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Симоньян пошутила по поводу своей «госпитализации» / 22 января
- Китай ввел санкции в ответ на поддержку США протестующих в Гонконге / 2 декабря
- В Китае запретят неразлагаемые пластиковые пакеты и одноразовые трубочки / 20 января
- Макгрегор назвал Россию прекрасным местом / 14 января
- Подлодку проекта 636.3 для ТОФ спустили на воду в Петербурге / 26 декабря
- 41% украинцев отрицательно относятся к импорту газа из России – опрос / 29 января
- Более 10 млрд грн неуплаченных налогов за два года. В СБУ отчитались о закрытии нелегальных АЗС / 28 декабря
- Кремль отреагировал на предложение провести «российские» Олимпийские игры / 13 декабря