Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

30.01.2020, 20:30, Новости дня

Следствие ужесточило обвинение 31-летнему мужчине, отравившему своего четырехмесячного сына снотворным в подмосковном Пушкине, он арестован.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала сотрудница главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, обвиняемому предъявлено обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.

На допросах мужчина рассказал, что 20 июля 2019 подсыпал снотворное в детскую смесь для того, чтобы мальчик крепче спал и не плакал ночью, после чего с женой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили ребенка мертвым.

Судмедэкспертиза обнаружила снотворное в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания, установив, что малыш умер от острого отравления снотворным веществом

Допрошенные родственники ребенка сообщили следователям, что отец мальчика сам регулярно принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их жене.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело из ГСУ СКР по Подмосковью в центральный аппарат Следкома.

Источник: Вести



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