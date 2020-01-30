Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

Следствие ужесточило обвинение 31-летнему мужчине, отравившему своего четырехмесячного сына снотворным в подмосковном Пушкине, он арестован.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала сотрудница главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, обвиняемому предъявлено обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.

На допросах мужчина рассказал, что 20 июля 2019 подсыпал снотворное в детскую смесь для того, чтобы мальчик крепче спал и не плакал ночью, после чего с женой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили ребенка мертвым.

Судмедэкспертиза обнаружила снотворное в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания, установив, что малыш умер от острого отравления снотворным веществом

Допрошенные родственники ребенка сообщили следователям, что отец мальчика сам регулярно принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их жене.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело из ГСУ СКР по Подмосковью в центральный аппарат Следкома.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст предлагает наказывать крупными штрафами за создание в интернете видеофильмов, вредно влияющих на здоровье людей или воздействующих на их подсознание. Законопроект предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей тех, кто публично призывает либо оправдывает терроризм и экстремизм, передает «Интерфакс». Кроме того, статья 33.5 нового Кодекса, проект которого […]