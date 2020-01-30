Пентагон не подтвердил информацию о гибели сотрудников ЦРУ в Афганистане

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что при авиакатастрофе в Афганистане погибли два американских военных, не подтвердив информацию о том, что среди жертв крушения были сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Он отметил, что погибли два офицера ВВС США – подполковник Пол Восс и капитан Райан Фэнуф. «Мы провели операцию по вывозу [останков погибших] и расследуем причины катастрофы. Благодарим афганских партнеров за содействие», – передает его слова ТАСС.
Воссу было 46 лет, Фэнуфу – 30. Они разбились на самолете Bombardier E-11A, используемом ВВС США в качестве узла связи. Самолет упал на подконтрольной запрещенному в РФ радикальному движению «Талибан». Талибы утверждали, что среди погибших были сотрудники ЦРУ.
Иранские СМИ со ссылкой на источник в российской разведке заявляли, что при крушении самолета в афганской провинции Газни погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д’Андреа, якобы ответственный за атаку на иранского генерала Касема Сулеймани.
Сообщалось, что крушение произошло из-за технических проблем самолета.
В понедельник было опубликовано видео с места крушения американского самолета в Афганистане.
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