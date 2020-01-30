Республиканцы надеются на быстрое завершение разбирательства по импичменту

Сенат США в четверг, как ожидается, завершит начальную стадию разбирательства по импичменту в отношении президента США Дональда Трампа, после чего перейдет к острому вопросу о вызове свидетелей, в том числе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Как заявляют контролирующие Сенат республиканцы, существует вероятность того, что разбирательство завершится уже в пятницу и президент будет оправдан по двум обвинениям, выдвинутым в декабре Палатой представителей: в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса.
В четверг представители обвинения и защиты продолжат отвечать на вопросы, поданные в письменном виде сенаторами и зачитываемые вслух судьей Верховного суда Джоном Робертсом.
Вероятно, в пятницу стороны выступят с заключительными заявлениями, после чего сенаторы перейдут к обсуждению ключевого вопроса о вызове свидетелей.
Чтобы добиться вызова свидетелей, демократам нужна поддержка хотя бы четырех республиканцев.
По меньшей мере, четверо республиканцев – Лиза Меркауски, Митт Ромни, Сюзан Коллинз и Ламар Александр – и двое демократов – Джо Манчин и Даг Джонз – пока не определились со своей позицией по этому вопросу.
Демократам едва ли удастся набрать большинство в две трети голосов, необходимое, чтобы отстранить Трампа от должности, однако привлечение свидетелей потенциально может нанести политический ущерб президенту, борющемуся за переизбрание.
Особый интерес представляют показания Болтона в свете появления сообщений о его книге, в которой он, как утверждается, рассказывает, что Трамп увязывал вопрос о предоставлении военной помощи Украине с проведением расследований в отношении его политических оппонентов.
Один из менеджеров по импичменту, член Палаты представителей Сильвия Гарсия, в четверг утром заявила, что вероятность вызова Болтона в качестве свидетелей пока существует.
«Сегодня наша задача – убедить их (сенаторов), что это будет честный процесс», – сказала она.
Адвокат президента Алан Дершовиц, отвечая в среду на вопросы сенаторов, заявил: «Если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в интересах общественности, то это нельзя рассматривать как договоренность об услуге за услугу, способную повлечь за собой импичмент».
Глава команды обвинителей Адам Шифф в четверг ответил в «Твиттере»: «Мы наблюдаем примечательное снижение стандартов. По словам адвокатов Трампа, все нормально, если президент считает, что это способствует его переизбранию. Не нормально добиваться иностранного вмешательства в выборы, даже если сделать это не получилось».
Дершовиц в четверг пожаловался в «Твиттере», что СМИ «исказили» его слова.
Третий по старшинству сенатор-республиканец Джон Баррассо допустил возможность, что разбирательство завершится в пятницу без вызова свидетелей, несмотря на давление со стороны демократов.
«Очевидно, все склоняется в сторону вынесения итогового решения в пятницу», – сказал он. Другие республиканцы прогнозируют такой же исход.
Как заявил в среду лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, президент оказывает «огромное давление» на сенаторов-республиканцев, однако «есть реальный шанс добиться привлечения свидетелей и документов».
Если голоса сенаторов разделятся поровну, то вопрос может решить судья Робертс.
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