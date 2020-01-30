МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

МВД РФ предложило добавить в перечень наркосодержащих растений еще четыре наименования, сообщила пресс-служба ведомства.
«Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога» и «Банистериопсис каапи» в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что данные растения содержат наркотические средства диметилтриптамин, ибогаин и гармин, которые включены в Перечень наркотических средств и психотропных веществ.
Также в МВД добавили, что в последнее время на международном наркорынке активно распространяется вещество MMB-02, которое является синтетическим каннабиноидом. В РФ также были зафиксированы факты его изъятия.
«В этой связи проектом постановления правительства Российской Федерации, разработанным ГУНК МВД России, предполагается установить меры государственного контроля в отношении вышеуказанных наркосодержащих растений и синтетического каннабиноида MMB-022 в целях ограждения государства и общества от наркоагрессии», – добавили в ведомстве.
Ранее МВД предложило ввести наказание за пропаганду наркотиков, в том числе за пропаганду культивирования наркосодержащих растений в Сети.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Один из ключевых договоров между США и Россией – О стратегических наступательных вооружениях, который предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, истекает в 2021. Без его продления, отмечают эксперт, между Вашингтоном и Москвой может начаться новая гонка вооружений. Вместе с тем, в столицах есть понимание о необходимости продления […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В лондонской галерее повредили картину Пикассо / 2 января
- Два российских телеканала скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина / 2 января
- Суд отправил замглавы Киевской таможни под ночной домашний арест / 30 ноября
- Генконсул США окунулся в крещенскую купель во Владивостоке / 17 января
- Названа стоимость дизельного внедорожника Mercedes-Benz G 350d в России / 9 декабря
- Президент Парагвая заразился лихорадкой денге / 22 января
- Евкуров наградил «универсальных офицеров» / 28 ноября
- По делу об аварии с автобусом в Забайкалье задержан организатор перевозок / 2 декабря