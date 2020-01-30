МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

30.01.2020, 20:26, Новости дня

МВД РФ предложило добавить в перечень наркосодержащих растений еще четыре наименования, сообщила пресс-служба ведомства.

«Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога» и «Банистериопсис каапи» в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.  

Отмечается, что данные растения содержат наркотические средства диметилтриптамин, ибогаин и гармин, которые включены в Перечень наркотических средств и психотропных веществ.

Также в МВД добавили, что в последнее время на международном наркорынке активно распространяется вещество MMB-02, которое является синтетическим каннабиноидом. В РФ также были зафиксированы факты его изъятия.

«В этой связи проектом постановления правительства Российской Федерации, разработанным ГУНК МВД России, предполагается установить меры государственного контроля в отношении вышеуказанных наркосодержащих растений и синтетического каннабиноида MMB-022 в целях ограждения государства и общества от наркоагрессии», – добавили в ведомстве.

Ранее МВД предложило ввести наказание за пропаганду наркотиков, в том числе за пропаганду культивирования наркосодержащих растений в Сети. 



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