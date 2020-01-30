Турчак попросил Путина поддержать законопроект о народном бюджетировании

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на Совете по развитию местного самоуправления братился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных проблем, президент согласился.

Турчак на заседании Совета заметил, что практика в регионах показывает, «что люди готовы принимать самое активное участие в решении местных проблем, благоустройстве своих территорий», передает РИА «Новости».

«Честно надо сказать, что зачастую они (люди) это делают лучше, чем чиновники на местах, потому что лучше знают, что нужно им самим, их семьям, своим населенным пунктам. Ярким примером здесь является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области есть успешная практика, по инициативному бюджетированию. Когда часть регионального муниципального, бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете», – отметил он.

«Чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработали и готовы внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленного на решение местных вопросов. Просили бы вас этот законопроект поддержать», – сказал Турчак, обращаясь к президенту.

«Согласен», – ответил Путин.

Ранее Путин также призвал увеличивать расходы на принятые с учетом мнений граждан решения.

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