Пятерых полицейских, обвиняемых по делу Голунова, отправили в СИЗО до 29 марта

Басманный суд назначил наказание Акбару Сергалиеву – бывшему оперуполномоченному, принимавшему участие в задержании журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. Сергалиев, как и его бывшие коллеги Денис Коновалов, Роман Феофанов, Игорь Ляховец и Максим Уметбаев, заключён под стражу до 29 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Более 12 часов ему не давали связаться с близкими и вызвать адвоката. В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. Смывы рук и срезы ногтей, которые позволили бы выяснить, прикасался ли он к наркотикам, были проведены спустя сутки после задержания.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что в последние месяцы Голунову поступали угрозы. По данным «Проекта», за фабрикацией дела журналиста могли стоять генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев и подполковник Марат Медоев. Голунов готовил материал о возможной связи этих людей со столичным рынком похоронных услуг.

Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке, а также в других странах. За прекращение дела выступали представители медиа, общественные деятели, музыканты, актеры, политики. 10 июня «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК впервые в истории вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых крупным шрифтом было написано: «Я/Мы Иван Голунов». Также на 12 июня был запланирован марш в его поддержку, проведению которого активно препятствовали московские власти.

После освобождения Голунова организаторы решили не отменять митинг, но отказались от призыва людей на улицы. В результате на акции против сфабрикованных дел были задержаны больше 500 человек, в том числе многие коллеги Голунова. Их задерживали, несмотря на наличие пресс-карты и редакционного задания. Полиция применяла дубинки.

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