Мария Михалкова-Кончаловская показала свой шпагат и поделилась секретами гибкости

Мария Михалкова-Кончаловская показала свой шпагат и поделилась секретами гибкости

30.01.2020, 20:21, Разное

Мария Михалкова-Кончаловская поделилась двухлетним снимком растяжки на пляже. Своим поклонникам в Instagram она пояснила о спортивных предпочтениях.
Дочь известного режиссера Егора Кончаловского-Михалкова и актрисы Любови Толкалиной унаследовала не только актерские способности родителей, но и художественный дар одного из своих предков художника Василия Сурикова. Талантливая и настойчивая 19-летняя девушка еще несколько лет тому назад была озабочена своим лишним весом. Но затем она стала поклонницей здорового питания и хорошей физической формы, достигла в этом направлении удивительных успехов. Юная актриса убрала лишние, по её мнению, 30 кг и демонстрирует практически идеальную фигуру. Еще два года тому назад было снято фото её растяжки на пляже. Опубликовав снимок в социальной сети, Михалкова-Кончаловская поделилась с поклонниками своими рецептами гибкости. Из скромности она пишет, что пока не достигла совершенства, хотя поклонники и пришли в восторг от её шпагата.

Достичь идеала, считает Мария Михалкова (она предпочитает такой вариант фамилии) можно только ежедневными упражнениями, причем больше любит занятия дома, нежели в спортивном зале. Рассказала она также и о том, каким видит прекрасное женское тело, подчеркнув в воображаемом портрете мягкие изгибы, блестящую кожу и «ощущение полёта в быстрых стройных ногах», и сравнила его с «жемчужиной».



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