“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над Собчак

После недавнего инцидента в аэропорту «Внуково» телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале пожаловалась, что не смогла вовремя прибыть в Санкт-Петербург, так как рейс задержали на 1,5 часа. Причиной компания «Россия» назвала закрытие неба над столицей. Сергей Минаев прокомментировал сообщение звездной блондинки, пошутив, что у Аллы Пугачевой на подобные случаи есть собственный вагон.

Ксения Собчак покинула борт SU 6034 из-за длительного ожидания. Телеведущая начала скандалить со стюардессами, так как вынуждена была ожидать взлета 1,5 часа. Борт-проводницы попросили всех пристегнуть ремни безопасности, но эпатажная журналистка отказалась выполнять их просьбы. В Telegram-канале она объяснила, что опоздала на съемку, а за 1,5 часа уже успела бы прибыть в Северную столицу на поезде.

Отечественный теле-и радиоведущий Сергей Минаев поспешил прокомментировать возмущение знаменитой телеведущей, отметив, что у Аллы Борисовны Пугачевой для подобных случаев есть свой личный вагон. Причиной задержки рейса компания «Россия» назвала закрытие неба над Москвой в связи с прилетом представителей правительства России, в том числе и премьер-министра страны.

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