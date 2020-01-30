“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над Собчак

“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над Собчак

30.01.2020, 20:21, Разное

После недавнего инцидента в аэропорту «Внуково» телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале пожаловалась, что не смогла вовремя прибыть в Санкт-Петербург, так как рейс задержали на 1,5 часа. Причиной компания «Россия» назвала закрытие неба над столицей. Сергей Минаев прокомментировал сообщение звездной блондинки, пошутив, что у Аллы Пугачевой на подобные случаи есть собственный вагон.
Ксения Собчак покинула борт SU 6034 из-за длительного ожидания. Телеведущая начала скандалить со стюардессами, так как вынуждена была ожидать взлета 1,5 часа. Борт-проводницы попросили всех пристегнуть ремни безопасности, но эпатажная журналистка отказалась выполнять их просьбы. В Telegram-канале она объяснила, что опоздала на съемку, а за 1,5 часа уже успела бы прибыть в Северную столицу на поезде.

Отечественный теле-и радиоведущий Сергей Минаев поспешил прокомментировать возмущение знаменитой телеведущей, отметив, что у Аллы Борисовны Пугачевой для подобных случаев есть свой личный вагон. Причиной задержки рейса компания «Россия» назвала закрытие неба над Москвой в связи с прилетом представителей правительства России, в том числе и премьер-министра страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Один из ключевых договоров между США и Россией – О стратегических наступательных вооружениях, который предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, истекает в 2021. Без его продления, отмечают эксперт, между Вашингтоном и Москвой может начаться новая гонка вооружений. Вместе с тем, в столицах есть понимание о необходимости продления […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика