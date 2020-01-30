Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с КНР на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин дал распоряжение о закрытии границы с КНР. Премьер-министр РФ запретил пропуск иностранных граждан на Дальнем Востоке по причине распространения коронавируса в соседнем государстве.

Отдельно премьер-министр распорядился сформировать круглосуточный штаб для экстренного реагирования на ситуации, имеющие отношение к заболеванию. В МИД РФ заявили о приостановке процесса выдачи гражданам КНР электронных виз на многих пограничных пунктах пропуска. В то же время Министерство здравоохранения составило перечень медикаментов, которые рекомендуются к применению в целях подавления коронавируса.

«На сегодняшний день в РФ не зарегистрирован ни один случай появления опасного заболевания. При этом мы обязаны сделать максимум возможного для защиты граждан», — рассказал Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин получает регулярные доклады о ситуации с вирусом. Отдельно Мишустин завершил совещание, во время которого сообщалось о готовности комплекса здравоохранения РФ к предоставлению помощи пациентам. Главой штаба экстренного реагирования была назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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