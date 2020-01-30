НБУ ожидает, что в 2020 году международные резервы Украины превысят $29 млрд

В 2020 году Нацбанк Украины планирует увеличение международных резервов Украины до более $29 млрд. Об этом на брифинге 30 января сказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Благодаря новой программе [сотрудничества] с Международным валютным фондом, привлечению официального финансирования и устойчивому интересу нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа будет продолжаться ежегодный рост международных резервов Украины, несмотря на период пиковых выплат по внешнему госдолгу. В текущем году резервы превысят $29 млрд и продолжат возрастать в следующие годы», – сказал он.
По словам Смолия, в НБУ ожидают, что $3 млрд, которые НАК «Нафтогаз України» в декабре 2019 года получил от российского «Газпрома», будут проданы, и регулятор выкупит эту валюту. Также средства в резервы могут поступить от транша МВФ.
«Министерство финансов может получить средства от Всемирного банка, от Еврокомиссии. Также есть возможность выхода Министерства финансов на внешние рынки заимствований во втором полугодии», – добавил он.
В январе 2019 года международные резервы Украины составляли $20,8 млрд (в эквиваленте). В декабре они увеличились до $25,3 млрд.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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